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الصناعة: ارتفاع كميات الدجاج الواردة إلى الأسواق

منذ 22 ثانية
الصناعة: ارتفاع كميات الدجاج الواردة إلى الأسواق

وطنا اليوم:ارتفعت كميات الدجاج الموردة إلى الأسواق، بنوعيه الطازج والنتافات، بما يلبي احتياجات جميع مناطق في الأردن، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة.
وبين الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي، أن كميات الدجاج الطازج التي ذبحت في مسلخ أمانة عمان ومسالخ الشركات المنتجة بلغت حوالي 600 ألف طير، بزيادة تقدر بنحو 100 ألف طير عن المعدل المعتاد، بالإضافة إلى كميات الدجاج الموردة للنتافات والدجاج المجمد.
وأضاف البرماوي أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية اليومية لضمان توفر الكميات المطلوبة والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج منذ أيار/ مايو الماضي في جميع حلقات التزويد، سواء للدجاج الطازج أو المخصص للنتافات أو المخصص للبيع للفنادق والمطاعم.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة ضد محلات بيع الدجاج 220 مخالفة، غالبيتها بسبب عدم الالتزام بالسقوف السعرية.
وأكد البرماوي توفر كميات كافية من الدجاج تتجاوز احتياجات السوق المحلية
وعلل النقص في التوريد الذي حدث خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك، نتيجة لتعطيل المسالخ، متوقعاً أن يستقر الوضع خلال الأيام القادمة بما يغطي ويزيد على حاجة الاستهلاك المحلي.


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