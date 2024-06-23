طقس العرب: لا موجات حارة متوقعة واستمرار الأجواء المعتدلة ليلاً

وطنا اليوم:ذكر مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن مخرجات الخرائط الجوية تُشير إلى أن الطقس سيكون صيفيا اعتياديا في الجبال وحار نسبياً في مختلف المناطق خلال الأيام القادمة.

وأكد “طقس العرب” أنه لا يوجد وجود مؤشرات على ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة أو موجات حارة تؤثر على الأردن على المدى القريب.

وأضاف أن الطقس يكون نهار الاثنين صيفي اعتيادي في المرتفعات الجبلية، فيما يبقى حاراً نسبياً في باقي المناطق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وتنشط بشكل واضح مع ساعات الظهيرة والعصر وتكون مصحوبة بهبات قوية أحياناً، مما تعمل على إثارة الغبار خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

رياح نشطة تثير الأتربة

وتوقع أن يكون هناك نشاط على سرعة الرياح السطحية خلال الأيام القادمة، خاصة مع ساعات الظهر والعصر والتي تؤدي في بعض الأحيان لإثارة الأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

أجواء معتدلة ليلا

وأكد “طقس العرب” أن الأجواء تبقى معتدلة في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق مع درجات حرارة متوقعة خلال ساعات الليل في العاصمة عمان ما بين 22 – 26 درجة مئوية