الصفدي يستقبل نائب رئيسة البرلمان الألماني

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، نائب رئيسة البرلمان الألماني آيدان أوزوجوز، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وخاصة البرلمانية منها، وأكدا تطابق الموافق الأردنية الألمانية الداعية لحل الدولتين.

واكد الصفدي خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والمانيا في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، وضرورة تنمية وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في ملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى الأعباء والجهود التي يتحملها الأردن جراء تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً تدفق موجات اللجوء.

وأكد الصفدي مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن عدم إيجاد حل عادل لها ولحق الأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة يعد سبباً رئيسياً لعدم استقرار المنطقة.

من جهتها شددت نائب رئيس البرلمان الألماني، أيدان أوزوجوز، على ان العلاقات الألمانية الأردنية تحظى في الوقت الحالي بأهمية خاصة.

وقالت انها أجرت زيارة إلى المنطقة من أجل الاستماع إلى الجانب الأردني وتعزيز الثقة المتبادلة، معربة عن رغبة ألمانيا بالعمل مع الأردن على إيجاد حلول قابلة للتطبيق في المنطقة، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون بحل الدولتين.

من جانبه اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا على ضرورة توفير الدعم الكافي للأردن الذي قدم الكثير في سبيل إغاثة الملهوف واستقبال اللاجئين من مختلف الجنسيات

واضاف انه يتوجب على المجتمع الدولي ان يدعم وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير كل ما يلزم لاستدامتها وتمكينها من تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.