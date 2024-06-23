صحة غزة: 37 ألفا و 598 شهيدا بالقطاع منذ أكتوبر

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 37598 شهيدا و 86032 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وذلك وفق التقرير الاحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 261 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و 121 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.