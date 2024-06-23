إغلاق جزئي في شارع الملك عبدالله الثاني لمدة 3 أسابيع

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى إغلاق مسرب من شارع الملك عبدالله الثاني للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح بسبب أعمال حفر وإنشاء لخط تصريف مياه.

وأوضحت إدارة السير، الأحد، أن شارع الملك عبدالله الثاني للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح سيشهد إغلاق مسرب من الطريق لغايات إتمام أعمال حفر وإنشاء لخط تصريف مياه من قبل أمانة عمان الكبرى.

وأضافت الإدارة أنه من المتوقع أن تترافق أعمال الحفر في هذا الطريق، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مع تباطؤ في الحركة المرورية للمركبات نتيجة إغلاق مسرب من المسارب، خاصة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وأكدت إدارة السير تواجد كوادرها في الموقع بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد.

وناشدت الإدارة مستخدمي الطريق اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالإشارات التحذيرية.