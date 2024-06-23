ضبط 21 حقنة مغشوشة مستخدمة لغايات فقدان الوزن

وطنا اليوم:ضبطت كوادر مؤسسة الغذاء والدواء 21 حقنة مغشوشة مستخدمة لغايات “فقدان الوزن” والتي كان يتم ترويجها إلكترونيا، وفقا لمدير عام المؤسسة نزار مهيدات.

وقال مهيدات، الأحد إنّ هناك استغلال للطلب المتزايد على الإبر المستخدمة لفقدان الوزن عبر ترويج تشغيلات مغشوشة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تنبيها بشأن 3 دفعات “مغشوشة” من أدوية سيماغلوتيد التي تحمل العلامة التجارية “أوزمبيك” والمستعملة لعلاج داء السكري من النمط 2 والسمنة في بعض البلدان، على ما ذكرت المنظمة السبت.

وأشارت المنظمة في التنبيه إلى أن تلك الدفعات “المغشوشة” من منتج سيماغلوتيد كان قد كُشف عنها في كل من البرازيل والمملكة المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

مهيدات، بين خلال حديثه أن عقار “أوزمبيك” تم ترخيصه منذ عامين في الأردن لعلاج حالات السكري المقاومة للأنسولين.