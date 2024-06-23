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الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي إضافي في صفوفه

منذ 8 ثواني
الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي إضافي في صفوفه

وطنا اليوم:أقر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بمقتل جندي إضافي في صفوفه من سلاح المدرعات، جنوب قطاع غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، أكد الناطق باسم الجيش، أن جندي برتبة رقيب أول (احتياط)، قُتل خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.
وفي آخر تحديث لبياناته عبر موقعه الإلكتروني، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.


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