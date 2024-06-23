طلب قوي على الدينار خلال عطلة عيد الأضحى

وطنا اليوم:شهد الدينار الأردني خلال عطلة عيد الاضحى المبارك طلبا قويا مدفوعا بطول فترة العطلة ونشاط السياحة الداخلية وفق ما أكده امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية.

ولفت ديرانية في تصريح إلى أن الطلب على الدينار ارتفع خلال عطلة عيد الاضحى المبارك مبينا ان الطلب ارتفع لعدة عوامل اهمها طول فترة العطلة ونشاط السياحة الداخلية.

وذكر ان الطلب على الدينار ارتفع من قبل عيد الأضحى المبارك بنحو اسبوعين تقريبا.

وبين ديرانية أن الطلب على العملات العربية والأجنبية شهد هدوءاً ملحوظاً باستثناء الطلب على الريال السعودي والذي ارتفع الطلب عليه بسبب موسم الحج وعزا ديرانية انخفاض الطلب على العملات الأجنبية والعربية بسبب تراجع النشاط السياحي بسبب تداعيات الحرب على غزة وارتفع الجنيه الاسترليني، السبت، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2655 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1822 يورو، بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 بالمئة.

تراجع الجنيه الاسترليني الجمعة، أمام الدولار.وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني بنسبة 0.13 بالمئة أمام الدولار، ليصل عند 1.2644 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1828 يورو.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من قوة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، ومع متابعة التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسة النقدية لدى الفدرالي الأميركي.