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الغموض يكتنف مصير القيادي الكبير في حماس رائد سعد

منذ ساعة واحدة
الغموض يكتنف مصير القيادي الكبير في حماس رائد سعد

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن الغموض لا يزال يلف مصير رئيس قسم العمليات في حركة “حماس” رائد سعد، الذي تتحدث تقارير متفرقة عن استهدافه في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة يوم أمس.
ونقلت “مكان” عن المتحدث العسكري الإسرائيلي “إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو أغارت على بنايتين في مدينة غزة ومحيطها”.
وأضاف أنه “سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل”.
وذكرت “مكان” أن القيادي سعد يعتبر رقم 4 في تنظيم حركة “حماس” وله دور كبير في اتخاذ القرار على مستوى القيادة، وكان مستهدفا من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي “الموساد” منذ بداية الحرب وحتى قبلها.
ويمتلك معلومات استخباراتية كبيرة، ويعرف بعمق مبنى شبكة الأنفاق، الجهاز الصاروخي والمواقع السرية التي تستخدمها “حماس”.
وأمس السبت، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع “استشهاد 38 شخصا وفقدان 14 تحت الأنقاض وإصابة 50 آخرين بينهم من هم بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال 4 أحياء في مدينة غزة هي مخيم الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون”


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