الاحتلال يلغي 20 عملية اعتقال لعدم وجود أماكن بالسجون

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية الاحد ، إن الجيش يضطر لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع لعدم وجود أماكن في السجون.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغت أكثر من 9325 حالة اعتقال شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً بأنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.