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بدء مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير

منذ ساعتين
بدء مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير

وطنا اليوم:تبدأ اليوم مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024.
ووفق الجدول ينتهي إجراء الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير في 29/6/2024.
وبحسب الجدول فإنه بدءا من 29/6 تفصل المحكمة في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة المستقبلة للانتخاب وذلك حتى 5/7.
يشار إلى أنه ضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر قرارات الاعتراض على الغير والذي يصادف اليوم حيث بلغت (542) اعتراضا.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدا للاقتراع.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن الاستمرار في استقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين المدرجة أسماؤهم في الجداول الأولية خطيا أو إلكترونيا حتى 10 تموز المقبل


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