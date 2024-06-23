تعليله شباب حزب إرادة تناقش مخرجات الانتخابات الطلابية في الجامعات الأردنية .. فيديو وصور

وطناا اليوم:ناقشت “تعليلة شباب” وهي مبادرة أسبوعية ينظمها مكتب الشباب بحزب إرادة الانتخابات الطلابية في الجامعات الأردنية التي جرت مؤخرا وحقق فيها الحزب نجاحات باهرة.

وشارك في الجلسة نشطاء في العمل الصحفي والحزبي، وقطاعات شبابية.

وقال نائب الامين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية المهندس م. إبراهيم العوران ان أي عمل حزبي وسياسي إذا لم يكن جوهره باتجاه الحراكات الطلابية ورافعته الأساسية هي فإن العملية السياسية والحزبية تبقى مشوهة.

وبين مسؤول مكتب الشباب في الحزب احمد بواعنه إن عمل حزب إرادة في الجامعات سيبدأ بعد الانتخابات، وينظر الحزب للإنتخابات ونتائجها كممكن فقط ينطلق منهه لعمل شبابي جماعي مبني على البرامج لخدمة الشباب وتمكينهم من الوصول الى مواقع صنع القرار.

واكد الشباب الذين ادلوا بآرائهم في التعليله أن ما قدمه حزب إرادة من دعم للشباب في انتخابات اتحادات الطلبة نتج عنها إيصال قيادات شبابية طلابية ستصبح قيادات برلمانية وفي مواقع حكومية في المستقبل وسيعملون هم على تصدير غيرهم وفق منهجية واضحة ، مؤكدين أن عمل حزب إرادة في الجامعات كان قويا ومنظما وتميز عن غيره من الأحزاب الأخرى.

واضافوا ان الصدى الإعلامي لأنشطة حزب إرادة كان دافعا قويا للعمل داخل الجامعات وتحقيق هذه الإنجازات ،فيما تحدث الشباب أعضاء الحزب من الجامعات الأردنية عن قصص النجاح التي تحققت لشباب الحزب في مختلف الجامعات الأردنية وانها لم تكن سهلة ولكن استطاعوا تحقيق طموحاتهم مشددين على أهمية التشاركية مع جميع التيارات الفاعلة في الوطن لخدمة العمل الشبابي والطلابي.

وحول ملامح المرحلة المقبلة اشار الشباب الضيوف الى أن الانجازات لن تتوقف عند ما تم تحقيقه في الاتحادات الطلابية انما ستستمر في المستقبل نحو تمكين الشباب في مواقع صنع القرار ،وقالوا ان الإنجاز الذي تحقق في انتخابات الاتحاد الطلابية جاء نتيجة ايمان الشباب بالفكر الحزبي وأهمية تمكين الشباب..

تمكين لم يعد فيه لون واحد ،بل تعددت التيارات التي فازت بمقاعد تمثيل الطلبة في الجامعات ودون اي شكاوي من تدخلات. حيث حصد حزب ارادة على رئاسة إتحاد مجلس طلبة الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة اليرموك بالاضافة الى أعضاء في الهيئة التنفيذية لمجالس الطلبة .

واكد الحضور ان اجتماع الشباب على أساس الفكر الحزبي الجماعي هو الأساس ، والنجاح الأكبر هو نجاح إرادة في الجامعات كما اصبح هناك مرجعية حزبية للطلبة في الجامعات.