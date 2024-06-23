الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

وطنا اليوم:قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، كما أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون إن الطرفين شنا -أمس السبت- هجوما بطائرات مسيرة على ناقلتين للأسمنت وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأضاف أن السفن تابعة لشركات “انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

في المقابل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع انفجار في حيفا فجرا إثر إطلاق صاروخ دفاع جوي صوب البحر من دون تفعيل صفارات الإنذار، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما جرى في مدينة حيفا فجر اليوم كان تشخيصا خطأ.

من جانب آخر، قال سريع إن الحوثيين هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وأضاف “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله”.

من ناحيتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وأضافت الهيئة في بيان “جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي”، من دون أن تفصح عن هوية السفينة.

حاملة الطائرات آيزنهاور

من جهة أخرى، فندت القيادة الأميركية الوسطى ما قالت إنها ادعاءات حوثية بهجوم ناجح على حاملة الطائرات آيزنهاور، ووصفتها بالكاذبة تماما.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى -عبر منشور على منصة إكس- إن الجيش الأميركي دمّر خلال الـ24 ساعة الماضية 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن تجاه خليج عدن من دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.