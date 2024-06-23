سموتريتش: سأُقاتل بكل قوتي ضد إقامة دولة فلسطينية

وطنا اليوم:قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه “سيحارب بكل قوته” إزاء إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه سيواصل “عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن”، بحسب تعبيره.

واعتبر أن تحقيق نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا و”كل ما أفعله واضح”.

فيما قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت إنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية الاحتلال العسكرية في غزة.

العدوان في يومه الـ261

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم 261 على التوالي، مرتكبًا المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 37,551 شهيدا، فضلا عن إصابة 85,911 شخصا منذ 7 تشرين الأول /الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 665 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 313 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,894 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 588 منهم بالخطرة، و993 إصابة متوسطة، و2,313 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.