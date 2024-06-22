إختتام برنامج تدريبي متخصص في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي

أختتمت في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، برنامج تدريبي متخصص لتعزيز التوعية في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أشتمل البرنامج الذي عقد في المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي الأسبوع الماضي، بمشاركة عدد من منتسبي مرتبات مديرية الأمن العام، على تعريف بالمواد النووية والمشعة، واستعراض لثقافة الأمن النووي ومبادئ الوقاية الإشعاعية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والأدوار والمسؤوليات المناطة بالمؤسسات ذات العلاقة بالأمن النووي، وطرق الحماية من الإشعاع والإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية عبر المنافذ الحدودية في المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة بهذا المجال.

وتخلل البرنامج تنفيذ تمرين عملي على أجهزة كشف الإشعاع، والدروس المستفادة من الحوادث الإشعاعية والنووية وإستدامة أنظمة الأمن النووية.

وأكدّ رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس زياد السعايدة، حرص المركز على الإستمرار في تنمية وبناء القدرات المحلية وإكسابها الخبرات الفنية والتقنية والمعرفة العملية المتخصصة وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الأمن النووي والوقاية الإشعاعية، من خلال عقد لقاءات ورش ودورات تدريبية متخصصة، مثمنًا التعاون المشترك مع الهيئة والجهات المشاركة، لتعزيز منظومة وثقافة الأمن النووي والإطار التشريعي والتنظيمي وإجراءات الكشف الإشعاعي.

بدوره، أشار مدير المركز الدكتور سامر القرعان إلى سعي المركز لعقد سلسلة برامج تدريبية وإستقطاب خبراء ومدربين مؤهلين من الكفاءات العاملة لدى المركز والهيئة والمؤسسات الشريكة لتقديم دورات تدريبية متخصصة في عمل القطاع.

وفي نهاية البرنامج، وزّعت نائب رئيس هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة زاهرة طبيشات الشهادات على المشاركين في البرنامج من منتسبي مرتبات الأمن العام والمدربين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي.