المهندسة نور اللوزي تعلن ترشحها للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة

وطنا اليوم-أعلنت المهندسة نور أحمد اللوزي في بيان لها عن ترشحها للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة .

وتاليا نص البيان :

قال تعالى: “وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى “

الأخوات والأخوة ناخبي الدائرة الثالثة /عمان(الخامسة سابقاً) / المحترمين

بعد التوكّل على الله واستكمالاً لمسيرة العمل العام التي تشرفت بها من خلال انتخابي كممثل لكم عضواً في مجلس اللامركزية حيث أتيحت لي الفرصة للوقوف عن قرب عند احتياجات المجتمع المحلي والعمل مع أصحاب القرار لتذليل العقبات وتحسين الواقع والخدمات ، وقد ازداد الإصرار على مواصلة العمل لخدمة المجتمع والمواطنين، وان أكون صوتاً صادقاً للأغلبية الصامتة للمشاركة والتشارك في تطوير ودعم المسيرة الوطنية ، فأنني أستأذنكم بترشحي للانتخابات البرلمانية عن المقعد النسائي للدائرة الثالثة /عمان ، وان أكون ممثلاً عنكم في مجلس النواب العشرين، لنعمل معا على تحديث وتطوير الواقع الإداري والتنفيذي والتشريعي وتحقيق ما أمكن من طموحات الوطن والمواطنين من منطلق دعم مسيرة الاصلاح لتحسين منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والقطاع العام في الأردن ، والتي جاءت لإشراك جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم في الحياة السياسية وصنع القرار ودعم التنمية المحلية في مختلف أرجاء المملكة .

وكلّي أمل في أن أحظى من الأهل الكرام أبناء لواء الجامعة ولواء وادي السير ولواء ناعور بدعمكم لترشحي وانتخابي ممثلاً لكم والذي أعتبره تكليفاً لحمل الأمانة ومسؤولية أعتز بحملها ، وعهدٌ بصوتٍ لا يقبل الصّمت وعملٌ مستمرٌ في سبيل الله والوطن والمواطن .

والله وليّ التوفيق

المهندسة نور أحمد اللوزي

ماجستير إدارة حكومية