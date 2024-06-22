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الجامعة العربية ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

منذ ساعة واحدة
الجامعة العربية ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين، معتبرا أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.


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