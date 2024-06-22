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أبو السمن يتفقد سير الأعمال في مشروع تقاطع المسلخ

منذ ساعتين
أبو السمن يتفقد سير الأعمال في مشروع تقاطع المسلخ

 تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير العمل في مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة في العاصمة عمان على تقاطع يربط الحركه المروريه من وسط مدينة عمان الى مناطق ماركا، الهاشمي، طبربور، شارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء.

وأستمع أبو السمن إلى شرح مفصل عن الأعمال في المشروع ونسب الإنجاز التي وصلت إلى 80% تقريبًا، حيث من المنتظر إنهاء العمل في الربع الثالث من العام الجاري.

ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور إضافة إلى شارع النخيل وبإتجاه مدينة الزرقاء.

ويتكون مشروع تقاطع جسر المسلخ من جسر رئيسي بطول 280 مترًا مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة للسير القادم من ماركا بإتجاه عمان ووصلة جسرة (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء بإتجاه ماركا وطبربور وشارع النخيل.

وسيسهم الجسر الجديد في خدمة الحركة المرورية من وإلى العاصمة عمان، إضافة لخدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء، حيث يخدم الجسر 36 حركة مرورية ويوفر إنسيابية عالية لحركة المركبات في الموقع الذي كان يشهد إختناقات مرورية كبيرة في الأعوام الماضية.

يذكر أن الكلفة الكلية لهذا المشروع بلغت نحو 12 مليون دينار.


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