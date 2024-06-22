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أمانة عمان تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

منذ 16 ثانية
أمانة عمان تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

فازت أمانة عمان الكبرى، بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2024، عن فئة معالجة تغير المناخ.

وشاركت الأمانة في الجائزة بمشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء ومبادرة الرئات الحضرية.

ونُفذ مشروع تحسين الظروف المعيشية بتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة البيئة وأمانة عمان.

ويعالج المشروع الحاجة إلى المساحات الخضراء العامة في مناطق شرق عمان، ويعمل على تعزيز جودة الحياة للسكان والتنوع البيولوجي، ويقوي التماسك الإجتماعي من خلال التخطيط والتصميم التشاركي.

وتعد هذه الجائزة إعترافًا دوليًا مرموقًا بالتميز في الخدمة العامة وتسعى إلى مكافأة الإنجازات الإبداعية للمؤسسات العامة التي تؤدي إلى إدارة عامة أكثر فعالية وإستجابة في البلدان من جميع أنحاء العالم.

وستُكرم المشاريع الفائزة من خلال حفل سيقام الأربعاء المقبل في مدينة إنشيون في جمهورية كوريا، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024.


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