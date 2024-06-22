بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

توريد 500 ألف طير دجاج طازج للأسواق السبت

منذ 17 ثانية
توريد 500 ألف طير دجاج طازج للأسواق السبت

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، توفر الدجاج الطازج في الاسواق الأردنية بكميات كافية لحاجة السوق، وذلك بعد إرتفاع معدلات التوريد للأسواق اليوم وخلال الأيام الماضية.

وقال الناطق بإسم الوزارة ينال البرماوي، إنه تم توريد 500 ألف طير دجاج طازج إلى السوق اليوم السبت، من ذبحيات مسلخ أمانة عمان والشركات الكبرى، وهي ضمن المعدلات الإعتيادية وتمثل حاجة السوق من الدجاج الطازج.

وأضاف أنه تم توريد كميات أخرى من الدجاج المورد إلى النتافات ومحلات الدجاج الحي، وكميات من الدجاج المجمد، بما يغطي حاجة السوق، وضمن المعدلات الإعتيادية.

وبين البرماوي أنه لا نقص بمادة الدجاج الطازج في الأسواق.

وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل يومي كميات الدجاج الواردة إلى السوق، إضافة إلى الرقابة على وفرة الدجاج في المحلات التجارية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بمخالفة المحلات التي توفر الدجاج المقطع فقط (أفخاذ وصدور) دون توفير دجاج الحبة الكاملة، وكذلك تتابع السقوف السعرية المحددة للدجاج في الاسواق، وتخالف مخالفيها.

وأشار إلى الإستمرار في المتابعة مع الإتحاد العام للدواجن والجهات ذات العلاقة لضمان توفر مادة الدجاج في الأسواق دون أي إختلالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:00

47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

18:40

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من وجهاء العقاربة ووفدا شبابيا من إربد

18:00

تقديم خدمات الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدا الأحد

17:33

شباب الكورة يقيمون حفل إستقبال بمناسبة رئاسة مجلس طلبة العلوم والتكنولوجيا على شرف حزب إرادة والتكتل

17:30

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض “فانسي_فود”غدًا

17:00

السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا

16:50

المهندسة نور اللوزي تعلن ترشحها للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة

16:32

الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 75 وفاة

16:09

العدالة والإصلاح يحيي جهود الأجهزة الأمنية الأردنية في القضية التحقيقية بماركا

16:00

أمانة عمان تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

15:30

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 460 سلعة

15:00

1482 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد 

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024