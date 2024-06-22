توريد 500 ألف طير دجاج طازج للأسواق السبت

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، توفر الدجاج الطازج في الاسواق الأردنية بكميات كافية لحاجة السوق، وذلك بعد إرتفاع معدلات التوريد للأسواق اليوم وخلال الأيام الماضية.

وقال الناطق بإسم الوزارة ينال البرماوي، إنه تم توريد 500 ألف طير دجاج طازج إلى السوق اليوم السبت، من ذبحيات مسلخ أمانة عمان والشركات الكبرى، وهي ضمن المعدلات الإعتيادية وتمثل حاجة السوق من الدجاج الطازج.

وأضاف أنه تم توريد كميات أخرى من الدجاج المورد إلى النتافات ومحلات الدجاج الحي، وكميات من الدجاج المجمد، بما يغطي حاجة السوق، وضمن المعدلات الإعتيادية.

وبين البرماوي أنه لا نقص بمادة الدجاج الطازج في الأسواق.

وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل يومي كميات الدجاج الواردة إلى السوق، إضافة إلى الرقابة على وفرة الدجاج في المحلات التجارية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بمخالفة المحلات التي توفر الدجاج المقطع فقط (أفخاذ وصدور) دون توفير دجاج الحبة الكاملة، وكذلك تتابع السقوف السعرية المحددة للدجاج في الاسواق، وتخالف مخالفيها.

وأشار إلى الإستمرار في المتابعة مع الإتحاد العام للدواجن والجهات ذات العلاقة لضمان توفر مادة الدجاج في الأسواق دون أي إختلالات.