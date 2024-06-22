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الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 460 سلعة

منذ 9 ثواني
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 460 سلعة

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 460 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الأربعاء الثالث من تموز المقبل، بنسب تتراوح بين 6 -50 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم السبت، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.

وأشار إلى أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأضاف أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

ودعا المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، وصفحة المؤسسة على الفيسبوك، والتواصل مباشرة مع مدير السوق عبر خدمة الجمهور، وصناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق والموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo.


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