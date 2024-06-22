البنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لبطولة “تحدي كرة القدم مع اللاعب الإسباني ميشيل سالغادو”

وطنا اليوم- للسنة الثالثة على التوالي، أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الذهبية لبطولة “تحدي كرة القدم مع اللاعب الإسباني ميشيل سالغادو”، التي نظمتها أكاديمية أيريس لاكتشاف المواهب الكروية الناشئة في الأردن، وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل المملكة في بطولة دولية ستقام في إسبانيا.

يأتي دعم البنك لهذه البطولة انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الشباب ودعم الرياضة كأحد أهم الوسائل لتمكينهم وتطوير مهاراتهم، إلى جانب سعي البنك إلى تعزيز مكانته كشريك فاعل في المجتمع، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الرياضة الأردنية ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما من مختلف محافظات المملكة، حيث بدأت التصفيات في نيسان الماضي واستمرت حتى 17 أيار 2024 في جميع المحافظات، بما في ذلك العاصمة عمّان.

وتم اختيار اللاعبين المشاركين في كل مرحلة من التصفيات بعناية، حتى وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث حضر اللاعب الإسباني الشهير ميشيل سالغادو لاختيار 14 لاعباً لتمثيل الأردن في البطولة الدولية.

وقام اللاعب الإسباني ميشيل سالغادو بزيارة المقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي حيث قام العملاء والموظفين بالتقاط الصور مع معه والحصول على توقيعه.

وفي حفل اختتام البطولة الذي أقيم في فندق لاندمارك، تم تكريم البنك الأردني الكويتي “بتيشيرت” مؤطر وموقع من قبل اللاعب ميشيل سالغادو.