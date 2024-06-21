بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

طبيب إسرائيلي يزعم كشفه “خفايا” عقلية يحيى السنوار .. أنقذ حياته في السجن من ورم مميت ..

منذ ساعة واحدة
طبيب إسرائيلي يزعم كشفه “خفايا” عقلية يحيى السنوار .. أنقذ حياته في السجن من ورم مميت ..

وطنا نيوز/ زعم طبيب إسرائيلي عالج قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار من ورم خطير كان يهدد حياته خلال فترة اعتقاله في سجن نفحة الإسرائيلي، أنه كان يشعر بحدوث هجوم 7 أكتوبر.

وقال الطبيب يوفال بيتون لشبكة “سي إن إن” إنه عندما علم بخبر هجوم حماس، كان يشعر مسبقا بأن الأمر قادم وعرف على الفور من يقف وراءه.

وأمضى بيتون سنوات في العمل كطبيب أسنان في سجن نفحة الإسرائيلي، وهناك التقى بيحيى السنوار.

وأضاف بيتون: “أعرف الشخص الذي خطط وفكر وبدأ في هذا الهجوم الإجرامي.. لقد عرفته منذ عام 1996 ليس هو فقط، بل قيادة حماس بأكملها في غزة وكان من الواضح لي أن هذا هو ما كانوا يخططون له”.

وتابع الطبيب الإسرائيلي بيتون أنه أمضى مئات الساعات في التحدث مع السنوار، مما زوده برؤية نادرة لعقل مسؤول كبير في حماس، “لكن أفعال السنوار تركته معذبا، إذ يتهمه بيتون بقتل ابن أخيه الذي قُتل بعد أن داهم مقاتلو حماس منزله في 7 أكتوبر”.

ويعتقد بيتون أن السنوار لا يزال “يشعر بأنه في موقع قوي”، مضيفا: “إنه يدير المفاوضات بينما لا يزال يعمل من داخل غزة، وما زال يسيطر على المناطق التي يخلي منها الجيش الإسرائيلي، ويسيطر أيضا على المساعدات الإنسانية، وبالتالي فهو يشعر بالقوة ولن يوقع اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن ما لم يقم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من غزة وينتهي القتال”.

وكشف الطبيب بيتون أن السنوار أخبره بأنه مدين له بحياته ــ وهو الشعور الذي كرره عندما أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، والتي شهدت إطلاق سراح السنوار وأكثر من 1000 فلسطيني آخر مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:14

البكار: تمكين المرأة والشباب من أبرز أهداف التوجيهات الملكية شارك

20:49

البنتاغون يسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أميركية إلى عمق روسيا

20:32

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية بعد وفاة وفقدان العشرات في الحج

20:24

غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى

20:17

ازدواجية العالم

20:15

الانفجار الروائي العظيم ودلالاته

19:52

استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

19:37

الأردن يرحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

19:24

نتنياهو: نريد إدارة مدنية في غزة تقبل إسرائيل

19:15

لذلك نفخر بأننا أردنيون وسادتنا هاشميون

19:12

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

19:08

الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 75

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024