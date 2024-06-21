بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يرحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ دقيقة واحدة
الأردن يرحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطوة هامة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تثمين المملكة العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوته لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:24

نتنياهو: نريد إدارة مدنية في غزة تقبل إسرائيل

19:15

لذلك نفخر بأننا أردنيون وسادتنا هاشميون

19:12

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

19:08

الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 75

19:04

وزير السياحة والآثار يتفقد قلعة الكرك

17:13

العصر الجاهلي أم عصر ما قبل الإسلام

16:55

ضبط مواطن حاول الانتحار بعد إزالة بسطته في رغدان

16:44

وفاة طيار ونجاة آخر بتحطم طائرة عسكرية تونسية

16:24

صحيفة معاريف الإسرائيلية تفاصيل عملية نتساريم

16:13

بيبسي لبنان بعد مقاطعتها:لا ندعم إسرائيل

16:05

تحديد موعد نشر قرارات الاعتراضات على الغير على جداول الناخبين الأولية

15:27

باجيو يفشل في مراوغة 5 لصوص اقتحموا منزله وضربوه

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024