تحديد موعد نشر قرارات الاعتراضات على الغير على جداول الناخبين الأولية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها زودت لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر المحلية بنتائج القرارات الصادرة حول الاعتراضات على الغير في جداول الناخبين الأولية المقدمة في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية التابعة لها الجمعة، على أن يتم نشرها صباح السبت في مقرات اللجان وعلى الموقع الإلكتروني www.iec.jo التزاما بالمدد القانونية للجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية.

وأكدت الهيئة في بيان الجمعة، أن رؤساء لجان الانتخاب الذين استلموا القرارات الصادر عن الهيئة حول نتائج الاعتراضات ضمن دوائرهم سيعملون على عرضها صباح السبت الموافق للثاني والعشرين من حزيران/يونيو الحالي في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر قرارات الاعتراض على الغير والذي سيكون الأحد، حيث بلغت (542) اعتراضا.