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مسيرات في الأردن دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

منذ 37 ثانية
مسيرات في الأردن دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:انطلقت اليوم الجمعة فعاليات شعبية وجماهيرية انتصارا لغزة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات تحمل شعار ” لن نترك غــزة وحدها” و “مستمرون..دعماً للمـڦــاومة وحماية الوطن من الخطر الصهـيوأمريكي”، بالتزامن مع اليوم 259 على العدوان على غـزة.
فمن أمام مسجد الحسيني انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، مسيرة حاشدة بشاركة آلاف الأردنيين، دعما لصمود الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرّضون لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.
ودعا المشاركون، الأردنيين جميعا للمساهمة في إغاثة الغزيين، وذلك باعتباره مشاركة في جهاد المجاهدين، مشيرين الى المجاعة التي يعانيها الأهل في قطاع غزة.
وأشادوا، بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم وإسناد الاهل في غزة سواء عبر الانزالات الجوية او في المحافل الدولية، مبينين أن الملك عبدالله الثاني هو المناصر الأول للقضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون بقطع كلّ العلاقات مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وهتف المشاركون:
اجا العيد وراح العيد.. والمجاعة عم بتزيد
يا اللي بتسأل شو الموضوع.. غزة بتموت من الجوع
يا للعار يا للعار.. كلّه مشارك بالحصار
وفي الكرك، انطلقت وقفة شعبية تحت عنوان ” لن نترك غزة وحدها “، بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد المنشية الكبير.
وفي الطفيلة، أقيمت وقفة شعبية تضامناً مع غزة من أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت عنوان” مستمرون دعماً للمـقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهـيوأمريكي.


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