قوات خاصة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين بقلقيلية

وطنا اليوم:اغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي عصر الجمعة ثلاثة شبان فلسطينيين وسط مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

واظهرت فيديوهات اولية تناقلها المواطنين قيام وحدات خاصة من جيش الاحتلال باخراج جثامين ثلاثة شهداء فلسطينين تم استهدافهم وسط المدينة بوابل من رصاص الوحدات الخاصة.

وقال مواطنون ان قوات خاصة قامت باطلاق النار بكثافة اتجاه جيب ابيض حيث اعدم من فيه في عملية اغتيال واضحة المعالم.

وفرض جيش الاحتلال طوقًا أمنيًا شاملًا على منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية حيث تم منع سيارات الاسعاف الوصول الى الموقع

وعقب تنفيذ عملية الاغتيال دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة الى وسط المدينة.