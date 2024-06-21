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الأمن: 21 ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح خلال عيد الأضحى

منذ ساعة واحدة
الأمن: 21 ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:سهلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العدد الأكبر من الزيارات للنزلاء من قبل ذويهم خلال فترة العيد الأضحى المبارك.
وفتحت الإدارة الزيارات الخاصة والاعتيادية طيلة أيام العيد ورفعت من جاهزيتها لاستقبال الزوار وتمكين نزلائها من مشاركة أسرهم وذويهم والتواصل معهم، وذلك بحسب مديرية الأمن العام.
وبلغ عدد الزيارات التي سُجّلت طيلة أيام العيد 21 ألف زيارة، حضر فيها ما يزيد عن 42 ألف زائر وزائرة لمراكز الإصلاح المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام تولي اهتماما كبيرا وحرصا على تواصل النزلاء مع أسرهم وذويهم في المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة، لما يحققه ذلك من دعمٍ نفسي لهم، ضمن نهج إصلاحي يتم اتباعه في مراكز الإصلاح والتأهيل.


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