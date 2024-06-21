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إعلام عبري: الجيش يخطط لتغيير شكل الحرب على قطاع غزة

منذ ساعتين
إعلام عبري: الجيش يخطط لتغيير شكل الحرب على قطاع غزة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح.
وقالت الصحيفة: “بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد قواته والجمهور لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو محاصر في شبكته السياسية المذعورة دائما من التفاهة والشعارات وألعاب إلقاء اللوم سيئة النية”.
وأضافت: “الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح”، مبرزة أن الجيش يرغب أيضا “في التركيز على عمليات دهم في غزة وفتح المجال لصفقة تبادل”.
وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية قد تطلب “خفض القوات بمحوري فيلادلفيا وصلاح الدين”.
وأبرزت الصحيفة أنه “من المرجح أن تأتي لحظة الحقيقة في الحرب في غضون أسابيع قليلة”.
وأوضحت أن القيادات في الجيش الإسرائيلي ستعقد اجتماعا مع نتنياهو ليطلبوا منه مساعدتهم على “تحقيق الوضوح الاستراتيجي”.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري بأنه “سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس”، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة.
وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء، انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم “لم يطرحوا بديلا للحركة” في غزة.
وقال المتحدث إن “الحديث عن القضاء على حماس ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي”، مضيفا: “طالما أن المستوى السياسي لا يطرح بديلا لحماس، فإن حماس باقية”.


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