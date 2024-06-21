جوائزها الأضخم في العالم.. آل الشيخ يكشف تفاصيل بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

وطنا اليوم:بعد انتهاء موسم الحج الذي شهد وفاة اكثر من الف حاج وفقدات المئات .. أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بمشاركة 30 فريقا عالميا وبجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو بتعليق كتب فيه “مهم” معلنا استضافة “البوليفارد” في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم.

وقال في مقطع الفيديو: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف، في عالم الـGaming”.

وأوضح أن مجموع جوائز البطولة تقدر بـ 60 مليون دولار، مشيرا إلى إقامة حفلات غنائية ومسرحيات في “البوليفارد”.