وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وذكرت الخارجية الأرمنية في بيانها: “إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل.
وجاء في بيان الخارجية: “ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين”.
وتابع البيان: “انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
أرمينيا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، اعترافها بالدولة الفلسطينية.