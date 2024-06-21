أرمينيا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الأرمنية في بيانها: “إن الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل.

وجاء في بيان الخارجية: “ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين”.

وتابع البيان: “انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.