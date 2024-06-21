الأرصاد: بلاد الشام ستشهد حرارة أعلى من المعتاد بتموز وآب المقبلين

وطنا اليوم:اعتبر مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن الموجة الحارة التي شهدها الأردن غير معتادة. وبالنسبة للتساؤلات حول الأجواء في تموز وآب المقبلين، أوضح أن بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، والجزء الغربي من المغرب العربي ستشهد درجات حرارة أعلى من المعتاد بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة.

وقال آل خطاب، في حديث تلفزيوني، إن آخر موجة حر ضمن شهر حزيران /يونيو كانت في عام 2019 لمدة 3 أيام، بينما شهد العام الماضي شهر حزيران هطولات مطرية.

وأضاف أن ظواهر الموجات الحارة والموجات الغبارية المتطرفة تأتي كجزء من التغيرات المناخية، مما يؤثر على الأنظمة الجوية.

واستذكر آل خطاب التغيرات المناخية التي تأثر بها الأردن في الشتاء الماضي، حيث شهد الأردن هطولات للبرد كبيرة الحجم.

وأشار إلى أن خلال عام 2024، تم تسجيل ارتفاع درجات الحرارة بمستويات قياسية.

ويذكر أن الموجة الحارة تبدأ بانخفاض تدريجي ابتداء من الجمعة، ويزداد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس يومي السبت والأحد.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، الأحد، مع توقعات بطقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبي إلى حار في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، حسب تقرير الأرصاد الجوية.

كما ترجح ارتفاع درجات الحرارة قليلاً الاثنين، مع طقس حار نسبي في المرتفعات الجبلية العالية، وحار في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع نشاط متقطع.