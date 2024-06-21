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العدل العراقية تنفي إعدام محكومين صبيحة العيد

منذ ساعتين
العدل العراقية تنفي إعدام محكومين صبيحة العيد

وطنا اليوم:نفت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام إعدام بأعداد كبيرة، أثناء عطلة عيد الأضحى، وقالت إنها ستقاضي الجهات التي تتورط بنشر هذه الأخبار من وسائل إعلام أو مواقع وهمية.
كانت وسائل إعلام محلية قد تداولت أنباء عن «إعدام نحو 36 من المحكومين من محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وبغداد، صبيحة اليوم الأول من العيد».
وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، الخميس، إنها «تمتلك الحق الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة».
وأوضحت الوزارة أنها «حريصة على حماية المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة التي تمس أمنه واستقراره».
وقالت الوزارة إنها «تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامجها الإصلاحي، وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة»، ودعت وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الانصياع للشائعات والمعلومات المغلوطة».
وأصدرت محاكم عراقية، في السنوات القليلة الماضية، مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمُدانين بالانتماء إلى تنظيم «داعش».
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.


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