خمسة قتلى وعشرات الجرحى بحرائق غابات في تركيا

وطنا اليوم:لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 44، من بينهم عشرة في حالة خطرة، جراء حرائق نشبت في عدة قرى في جنوب شرق تركيا خلال ساعات ليل الخميس، وفقًا لإعلان وزير الصحة التركي الجمعة.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر منصة “إكس” بأن “الحريق اجتاح منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد”.

كما شهدت اليونان جارة تركيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حرائق صيفية أيضًا.

وتمكن العشرات من رجال الإطفاء اليونانيين بالطائرات بالماء في وقت متأخر من الأربعاء من السيطرة على حريق كبير على أطراف أثينا، الذي أجبر السلطات على إخلاء قريتين قريبتين.

وأعلنت خدمة الإطفاء اليونانية أن الحريق القريب من أثينا، والذي كان واحداً من العديد من الحرائق في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء، تم السيطرة عليه بشكل كبير، ولكن سيبقى رجال الإطفاء على يقظة طوال الليل لمنع اندلاعه مرة أخرى.

اندلع الحريق في أراضٍ قاحلة مكسوة بالأشجار الزيتون والأشجار الصغيرة في منطقة شبه مأهولة قرب فاري، على بعد نحو 30 كيلومترًا (18 ميلاً) جنوب وسط أثينا، بحسب وسائل إعلام.

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس أن الرياح أحيانًا وصلت إلى قوة العاصفة، في حين تم تكليف الشرطة بإجلاء بعض السكان من منازلهم.