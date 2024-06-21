“مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون”.. تابوت مومياء مصرية يثير الجدل

وطنا اليوم_عثر علماء على رسم لشخصية عائلة سيمبسون الشهيرة داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد علماء الآثار أن الغطاء الداخلي يحمل رسما لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبا أخضر طويلا وبشعر أزرق على شكل مستطيل. وبدت المرأة تشبه “مارغ سيمبسون”.

و”مارغ” هي شخصية كرتونية في المسلسل الأميركي “عائلة سيمبسون”، وهي جزء من العائلة المحبوبة.

تمت مشاركة صورة التابوت القديم مؤخرا على موقع “Reddit”، وأثارت جدلا كبيرا بين الأشخاص، الذين تساءلوا: “هل هذه مارغ؟”

وذكر آخر مازحا: “مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون”.

وفي حين أن الصور تحمل تشابها مذهلا مع الشخصية الكرتونية، يعتقد الخبراء أنها “تصور المرأة المدفونة في التابوت أثناء سفرها إلى الحياة الآخرة”، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

واحتوى التابوت المصري على بقايا تادي إيست المحنطة، ابنة رئيس كهنة الأشمونين، وهي بلدة تقع على الضفة الغربية لنهر النيل.

واكتشف علماء الآثار التابوت في أوائل عام 2023