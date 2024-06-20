القبض على عصابة امتهنت سرقة المنازل

وطنا اليوم_تمكنت شعبة بحث جنائي الشمال في مديرية الأمن العام من إلقاء القبض على ستة أفراد شكلوا عصابة متخصصة في سرقة المنازل في محافظات جرش وإربد. وأوضح المقدم محمد الخطيب أن التحقيقات بدأت بعد تلقي العديد من الشكاوى، وتم تشكيل فرق تحقيق خاصة جمعت المعلومات وحللتها،

مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه بهم ومداهمتهم في آن واحد.

وتم ضبط مسروقات متعددة وأسلحة نارية بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب عشرات السرقات في محافظات أخرى مثل عجلون وعمان والبلقاء والزرقاء.

كما تم القبض على أشخاص اشتروا المسروقات منهم والتحقيق جارٍ معهم.