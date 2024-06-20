نجاح مبهر لتلفريك عجلون يجذب أكثر من 400 ألف زائر

وطنا اليوم:تجاوز عدد زوار تلفريك عجلون خلال العام الأول من تشغيله 400 ألف زائر من الأردن وجنسيات أخرى، وفقا لمدير منطقة عجلون التنموية، عز الدين المومني.

وقال المومني، الخميس، إنّ عدد الفرص الاستثمارية المؤجرة داخل التلفريك بلغ 5 فرص توفر خدمات مطعم، وسوبر ماركت، ومخبز، وبيع تراثيات، والعسل، بالإضافة لترويج فرصة استثمار في مطعم ثان.

وأوضح، أن الفرص الاستثمارية في التلفريك، لا تقتصر على المحال التجارية في الموقع فقط، بل هناك فرص لأنشطة تقدم خدمات مختلفة بالاتفاق بين المستثمر وإدارة التلفريك، حيث تدرس منطقة عجلون التنموية بعض المشاريع حاليا، وهناك مشاريع تم منحها الموافقة كخدمات التصوير التي لا تحتاج إلى موقع ثابت داخل التلفريك.

وبين، أن التلفريك يشهد صيانة دورية في أول ثلاثاء من كل شهر، مشيرا إلى أن التلفريك خضع لصيانة دورية شاملة وتشحيم لخطوط النقل في شهر رمضان الماضي، وقبل افتتاحه في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خضع التلفريك للصيانة الشاملة للخطوط والكابينات والأبراج بالإضافة إلى التشحيم وتفقد المنظومة بأكملها.

وكان التفلريك قد بدأ استقبال زواره في الـ16 من حزيران 2023، وانطلق برحلات على طول 2.5 كلم، مدة كل رحلة منها 10 دقائق تقريبا، ويبلغ سعر تذكرة الركوب 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين.