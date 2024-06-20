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حريق في ساحة خارجية لاصطفاف الآليات الثقيلة بعمان

منذ دقيقة واحدة
حريق في ساحة خارجية لاصطفاف الآليات الثقيلة بعمان

وطنا اليوم:أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، والشرطة عصر اليوم حريق أتى على كرفان وثلاث خزانات للديزل، وسبع مركبات داخل احدى الساحات التي تستخدم لإصطفاف الآليات الثقيلة في العاصمة عمان.
وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي بلغت مساحته ٥٠٠ م، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع اي اصابات بالأرواح ، هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق .


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