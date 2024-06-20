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الأردن يتقدم 6 درجات في تصنيف التنافسية العالمية

منذ ساعة واحدة
الأردن يتقدم 6 درجات في تصنيف التنافسية العالمية

وطنا اليوم:أحرز الأردن تقدما كبيرا ضمن تقرير تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية .
وأظهرت بيانات التقرير تقدم الأردن بمقدار 6 درجات عن العام الماضي ليصل إلى المرتبة 48 عالميا.
عربيا فقد كان الأردن أكثر الدول تقدما في تقرير التنافسية للعام الحالي ليحتل المرتبة السادسة عربيا، بعد كل من (الإمارات ،قطر، السعودية، البحرين، الكويت) تواليا.
يصنف التقرير 67 دولة وفق أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، تضم قرابة 250 مؤشرا، ووفق التقرير فقد تحسنت مؤشرات الأردن في غالبية المؤشرات الفرعية ضمن المحاور الرئيسة التي تضم (الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال والبنية التحتية) لعام 2024.
وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها الأردن متمثلة بمعوقات النمو الاقتصادي بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدل البطالة، والتعرض للصدمات الخارجية بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التغير المناخي الذي يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه.
عالميا، احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة.


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