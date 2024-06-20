وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة

وطنا اليوم:وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في قطاع غزة مكونة من 70 شاحنة وذلك في رابع أيام عيد الاضحى المبارك.

وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم من برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات والشركات والمؤسسات الشريكة.

وحملت القافلة المواد الغذائية والطحين، ليصار إلى توزيعها لأهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن التركيز ينصب بشكل اساسي على المواد العذائية لوجود نقص حاد بها داخل القطاع خلال فترة العيد.

ووصل إلى الأهل في غزة ١١٥ شاحنة منذ السبت الماضي (وقفة العيد) حتى اليوم تحمل المواد الغذائية والطحين، إضافة إلى ما جرى توزيعه من مادة الخبز والوجبات الغذائية الساخنة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ ٢٠٤٠ شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.