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حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة

منذ ساعة واحدة
حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحرب الإسرائيلية الدموية حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، المقرر البدء بها بعد غد السبت.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور قوله في بيان صحافي اليوم، إن “450 طالبا من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبا من الضفة الغربية”.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يلتحق 1320 طالبا وطالبة في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 يتواجدون في مصر، مشيرا إلى أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، تركيا، وقطر، فيما ستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.


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