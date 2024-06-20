من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
15:06
غانتس : يجب عودة سكان الشمال بالتصعيد أو بالاتفاق قبل الأول من أيلول
14:49
محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الاردني
14:46
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
14:40
استشهاد وإصابة 165 فلسطينيا في 4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة بغزة
14:06
ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج في مكة المكرمة
13:50
إصابة شخص بحروق إثر تسرب غاز داخل شقة بالمقابلين
13:44
وزير الاوقاف : الإجهاد الحراري كان وراء الوفيات
13:37
نشامى الأردن في المركز الـ68 عالميا
12:30
السعودية تباشر استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم
12:22
أم تطبخ التراب لأبنائها في السودان
الرئيسية
رئيسي
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة.
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:06
غانتس : يجب عودة سكان الشمال بالتصعيد أو بالاتفاق قبل الأول من أيلول
14:49
محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الاردني
14:40
استشهاد وإصابة 165 فلسطينيا في 4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة بغزة
14:06
ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج في مكة المكرمة
13:50
إصابة شخص بحروق إثر تسرب غاز داخل شقة بالمقابلين
13:44
وزير الاوقاف : الإجهاد الحراري كان وراء الوفيات
13:37
نشامى الأردن في المركز الـ68 عالميا
12:30
السعودية تباشر استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم
12:22
أم تطبخ التراب لأبنائها في السودان
12:16
هل علقت السفارة القبرصية تقديم التأشيرات للبنانيين؟
12:06
صحراء لوت الأشد حرارة في العالم
11:38
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن