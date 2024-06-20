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استشهاد وإصابة 165 فلسطينيا في 4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة بغزة

منذ ساعة واحدة
استشهاد وإصابة 165 فلسطينيا في 4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة بغزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ258 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفت النظر إلى أنه: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها” وفق الوزارة.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.


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