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ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج في مكة المكرمة

منذ 54 ثانية
ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج في مكة المكرمة

وطنا اليوم:تجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات دول عربية وآسيوية ودبلوماسيين.
وقال دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس بدون الكشف عن اسمه، الخميس، إنّ معظم الحجاج المتوفين “لا يحملون تصاريح للحجّ”.
وأضاف أنّ 58 حالة وفاة إضافية سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقلّ، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.
وأضاف أن “جميع (حالات الوفاة الجديدة) ناجمة عن الحرّ، وغالبا ما يكونون غير نظاميين” في إشارة إلى من لا يحملون تصاريح للحجّ.
واستنادًا إلى أعداد وفّرتها قرابة 10 دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحجّ هذا العام 1081.
ويشمل العدد 658 مصريًا و183 إندونيسيًا و68 هنديًا و35 تونسيًا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيًا و3 سنغاليين و35 باكستانيًا و14 ماليزيًا وسوداني واحد.
وقضى العام الماضي أكثر من 200 حاج معظمهم من إندونيسيا.


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