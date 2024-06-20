إصابة شخص بحروق إثر تسرب غاز داخل شقة بالمقابلين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ يفيد بوجود تسرب غاز من اسطوانة الغاز المنزلية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المقابلين .

وأضاف الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها موقع الحادث تبين لهم أن التسرب أدى إلى عملية عصف ووميض شامل في غرفة مغلقة، وقد أدى ذلك لإصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، وانهيار وتصدع في بعض نوافذ العمارة، وأضرار بسيطة بأربع مركبات مصطفة بجانب العمارة.

و بدورها عملت فرق الدفاع المدني المتخصصة على اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى البشير الحكومي، لإكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة له.