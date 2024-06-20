بداية موسم الصيف فلكيًا في الأردن

وطنا اليوم:يبدأ الخميس الانقلاب الصيفي في الأردن والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة من الأرضية، ليكون بذلك أول أيام فصل الصيف 2024 فلكيا.

ويمتد فصل الصيف لثلاثة وتسعين يوما و16 ساعة تقريبا، ما يعني أنه ينتهي في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر القادم ويبدأ بعده فصل الخريف.

ويعتبر الانقلاب الصيفي بمثابة بداية الصيف الفلكي، ويمثل أطول يوم في السنة، حيث يحدث عندما يميل أحد قطبي الأرض نحو الشمس بأقصى زاوية له، وتحدث هذه الظاهرة مرتين في السنة نتيجة لميل الأرض، وفي نصف الكرة الشمالي، يحدث الانقلاب الصيفي في حزيران/يونيو (بينما يشهد نصف الكرة الجنوبي الانقلاب الشتوي)، بينما يحدث في نصف الكرة الجنوبي في كانون الأول/ديسمبر (بينما يشهد نصف الكرة الشمالي الانقلاب الشتوي).

موعد فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف هذا العام فلكياً في 20 حزيران/يونيو ويمتد حتى يوم الاعتدال الخريفي في 22 أيلول/سبتمبر، أما في علم الأرصاد الجوية تكون بداية الصيف ثابتة كل عام في بداية شهر حزيران/يونيو، وينتهي مع نهاية شهر آب/أغسطس من كل عام.