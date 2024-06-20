إغلاق جسر الملك حسين للمغادرين باتجاه الضفة

وطنا اليوم:أعلنت إدارة وأمن الجسور اليوم الخميس، اغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربيه ولغاية صباح يوم الأحد الموافق 23/6/2024 ،وذلك لفتح المجال لتفويج حجاج بيت الله الحرام .

وقالت إن الدوام يبقى كالمعتاد لحركة المسافرين القادمين بالاتجاه المملكه الأردنيه الهاشمية.