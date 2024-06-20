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مديرية الأمن العام تنفذ آلاف الواجبات رابع أيام عيد الأضحى

منذ ساعتين
مديرية الأمن العام تنفذ آلاف الواجبات رابع أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام خطتها الأمنية والإنسانية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لليوم الرابع على التوالي.
وأكدت المديرية أنها نفذت آلاف الواجبات، من الحدود إلى مديريات الشرطة والدرك والدفاع المدني، إلى الدوريات والسير والنجدة، والإدارات والمديريات والوحدات المختصة، والخدمات المختلفة الأخرى للمواطنين والمقيمين والسياح.
كما نفذت انتشارا أمنيا، خاصة في مناطق الترفيه والتجمعات، وتدفقا للخدمات دون توقف، وتوعية وإرشادا وحرصا على السلامة العامة.
وحصدت خطة المديرية إشادات من المواطنين لسرعة الاستجابة والتعامل الإنساني المتميز خلال أجواء العيد.


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