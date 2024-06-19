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الخارجية الأردنية تفتح مكتب خدمات قنصلية مؤقت في مكة المكرمة لخدمة الحجاج الأردنيين

منذ 32 ثانية
الخارجية الأردنية تفتح مكتب خدمات قنصلية مؤقت في مكة المكرمة لخدمة الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم_في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين، ولإجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم كل المساعدة والمساندة والخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين المتواجدين في مكة المكرمة خلال هذه الفترة، وللتسهيل عليهم وتجنيبهم عناء السفر للقنصلية العامة الأردنية في جدة، تعلن الوزارة تحديد مكتب خدمات قنصلية مؤقت تابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب


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