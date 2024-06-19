عاجل .. أربعة شهداء في مجزرة إسرائيلية جديدة جنوب لبنان

وطنا اليوم_هزّت غارات إسرائيلية عنيفة، ظهر اليوم الأربعاء، قرى جنوب لبنان، تاركةً وراءها أربعة شهداء وجرحى.

فقد أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات الوزاني والبرغلية والطيبة ويارون وميس الجبل وبرعشيت وعيترون والخيام، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق رسمي حتى الآن حول هذه الغارات، فيما سادّت حالة من التوتر والقلق في صفوف أهالي جنوب لبنان، خاصةً مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الغارات في ظلّ مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل ولبنان، خاصةً بعد هجوم حزب الله الأخير على موقع إسرائيلي، والذي ردّت عليه إسرائيل بغارات جوية على أهداف في سوريا.

ويُطالب المجتمع الدولي بضرورة التهدئة بين الطرفين وتجنب التصعيد، حفاظًا على أرواح المدنيين ومنعًا لتدهور الأوضاع في المنطقة.

وتُواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في مواقع الغارات، فيما تتوافد سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لنقل الجرحى.

وتُخيم أجواء من الحزن والغضب على أهالي جنوب لبنان، الذين يُطالبون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان أمنهم واستقرارهم.